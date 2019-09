Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Radfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Radfahrer (54) aus Lüdinghausen ist am Montag (16. September, gegen 18.30 Uhr) bei einem Unfall auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer (35) aus Lüdinghausen hatte den Radfahrer auf dem Radweg übersehen, als er auf die Straße Rohrkamp abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurde der 54-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

