POL-COE: Olfen, Vinnum/ Erster Tatverdächtiger nach Massenschlägerei ermittelt

Einen 30-jährigen Mann aus Recklinghausen hat die Polizei im Kreis Coesfeld als ersten Tatverdächtigen der Massenschlägerei von Sonntagnachmittag (15.09.) in Olfen-Vinnum ermittelt. Nach Spielschluss hatten Spieler und Zuschauer der Gastmannschaft mehrere Spieler und Zuschauer der Heimmannschaft angegriffen und acht von ihnen verletzt. Die Ermittlungen zur Identifizierung der weiteren Tatverdächtigen laufen, auch in Zusammenarbeit mit der Polizei in Recklinghausen. Der Tatvorwurf lautet auf Körperverletzung bzw. Gefährliche Körperverletzung.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Sachverhaltes in den sozialen Medien der Kreispolizeibehörde Coesfeld hat es einen volksverhetzenden Kommentar gegeben. Auch hier sind strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und werden dem polizeilichen Staatsschutz zugehen.

Zeugen, die Tatvideos oder Tatbilder auf ihren Handys haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung: Olfen, Vinnum/ Massenschlägerei bei Fußballspiel

Acht Verletzte, davon zwei mit schweren Verletzungen, sind die vorläufige Bilanz eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag (15.09.) in Olfen-Vinnum. Der Vinnumer Sportverein hatte eine Mannschaft aus Recklinghausen zu Gast. Gegen 17 Uhr gingen nach einer Schiedsrichterentscheidung ca. 20 Gästespieler und deren "Fans" auf Spieler der Heimmannschaft los. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, deren Personalien nicht vor Ort von den Polizisten aufgenommen wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 in Verbindung zu setzen.

