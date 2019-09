Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Königswall/ Toyota Corolla beschädigt

Coesfeld (ots)

Erheblicher Sachschaden ist am Montag (16. September) bei einem Unfall mit anschließender Unfallflucht des Verursachers an einem blauen Toyota Corolla entstanden, der am Königswall in Dülmen geparkt war. Unfallzeit: zwischen 9.30 und 11.45 Uhr. Als der Besitzer des Corolla losfuhr, hörte er ein schleifendes Geräusch an einem Vorderrad. Vermutlich hatte ein anderes Auto den Wagen gestriffen, die Radaufhängung beschädigt und die komplette Seite verschrammt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei: 02591/7930

