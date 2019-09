Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Droste-Hülshoff-Straße

Schuleinbruch

Coesfeld (ots)

Lediglich provisorisch konnte ein Fenster nach dem letzten Einbruch gesichert werden, bevor die Einbrecher erneut zuschlugen. Nach einem Einbruch in der Nacht zum Samstag (14.09.), brachen vermutlich die selben Einbrecher erneut in der Nacht zum Montag (16.09.)in ein Schulgebäude ein. Das Fenster war mit einer Spanplatte gesichert. Diese wurde bei dem jetzigen Einbruch mit einem Gullideckel zerstört. Vermutlich ohne Diebesgut verließen die Täter die Schule. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

