Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, B525/ Glück im Unglück bei Frontalzusammenstoß

Coesfeld (ots)

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Ford Mustang bei einem Unfall auf der B525 in Goxel: Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw zog er sich lediglich leichte Verletzungen zu. In einer Kurve war der 21-jährige Stadtlohner am Montagmorgen (16. September, gegen 8.40 Uhr) in den Gegenverkehr geraten und mit dem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Der Lkw-Fahrer, ein 47-Jähriger aus Schüttorf, leitete eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver ein, überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Den Zusammenstoß konnte er nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mustang rückwärts durch einen Zaun in einen Garten geschleudert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden, am Mustang vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme nur einseitig befahrbar.

