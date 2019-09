Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/ Polizei bittet Zeugen von Schlägereien, sich zu melden

Coesfeld (ots)

Die Polizei Lüdinghausen ermittelt in zwei Fällen von gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise weiterer Zeugen. Am frühen Samstagmorgen (14. September) gegen 01.15 Uhr ist ein 20-jähriger Dattelner auf der Wolfsberger Straße von drei Männern geschlagen und getreten worden, auch als er bereits am Boden lag. Zwei der drei Schläger werden wie folgt beschrieben: ca. 1,70 bzw. 1,75 Meter groß, 17-20 Jahre alt, kurze, braune Haare, südländisches Aussehen. Der eine hat eine feste Zahnspange, er trug einen blauen Pullover und Jeans. Der andere trug ein helles Oberteil und eine Basecap. Ein dritter Tatverdächtiger ist identifiziert.

Am frühen Sonntagmorgen (15. September) gegen 1.40 Uhr gerieten eine Lüdinghauserin (32) sowie ein Lüdinghauser (28) an der Brücke vom Hakehuspättken zur Wolfsberger Straße mit einer etwa zehnköpfigen Gruppe Männer in Streit. Die Frau wurde von einem Unbekannten in den Bauch getreten, der Mann von mehreren Tätern geschlagen. Der Mann, der die Frau getreten hat, ist ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank und vermutlich ausländischer Herkunft. Er sprach deutsch mit Akzent. Er hat schwarze Haare und war dunkel gekleidet.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02591/7930

