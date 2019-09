Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Robert-Bosch-Straße/ Toyota gestohlen

Coesfeld (ots)

Vom Gelände eines Autohauses an der Robert-Bosch-Straße in Lüdinghausen ist ein weißer Toyota GT86 gestohlen worden. Tatzeit: zwischen Samstagabend (14. September), 18.30 Uhr und Sonntag, 9.40 Uhr. Der oder die Täter hatten zuvor von einem anderen Wagen die Nummernschilder abmontiert und an dem Toyota angebracht. Der Wert des gestohlenen Gebrauchtwagens wird mit 20.100 Euro angegeben. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell