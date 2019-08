Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Gartenmöbel in Brand

Sasbach (ots)

In der Nacht auf Sonntag gegen 00:30 Uhr meldete ein Anrufer beim Polizei-Notruf einen Gebäudebrand im Bereich Kloppenstück. Die ersten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr fanden schließlich bereits durch die Anwohner gelöschte Gartenmöbel auf einer Terrasse vor. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte eine nicht korrekt ausgedrückte Zigarette in einem Aschenbecher die Brandursache gewesen sein. Neben Aschenbecher, Rattansessel und Holzzaun sind auch noch Teile des darüber liegenden Balkons in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass der Sachschaden nach ersten Schätzungen bei ca. 10.000 - 15.000 Euro liegen dürfte. Menschen kamen nicht zu Schaden. /rd

