Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, den 13.11.2019, gegen 05:00 Uhr auf der Bundesstraße 62 bei Euteneuen wurde ein 29-Jähriger leicht verletzt. Der 29-jährige hatte mit einem Pkw die B62 aus Richtung Kirchen kommend in Richtung Mudersbach befahren. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der 29-Jährige auf eisglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Baum, drehte sich um 180 Grad und überschlug sich. Der Pkw bleib auf der Seite liegen und es entstand erheblicher Sachschaden.

