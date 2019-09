Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Sulingen - Unbekannter entsorgt Hühner auf Acker in Diepholz ---

Diepholz

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 18.15 Uhr befuhr eine 51-jährige VW-Fahrerin aus Sulingen die Heiligenroder Straße in Richtung der Bundesstraße B322 und musste aufgrund stockenden Verkehrs halten. Ein 51-jähriger RAM-Fahrer aus Stuhr, der hinter dem VW fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Gegen den PKW-Fahrer aus Stuhr wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von circa 22000 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am 03.09.2019 zwischen 19:00 und 20:00 Uhr, kam es in der Straße Am Neddernfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 20-jähriger Geschädigter stellte seinen PKW VW-Golf in Höhe der Haus Nr. 80 ordnungsgemäß ab. Dieser wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa. 500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Weyhe 0421/8066-0.

Diepholz - Freilaufende Hühner

Am gestrigen Mittwoch gegen 13.30 Uhr erhielt die Polizei Diepholz den Hinweis auf freilaufende Hühner in einem Maisfeld Vossen Bruchhof (B 51 Richtung Diepholzer Bruch). Bei der näheren Nachschau entdeckten die Polizisten ca. 20 bis 30 tote und noch lebende Hühner, die in blauen Müllsäcken in einem Maisfeld entsorgt wurden. Die lebenden Hühner hatten sich aus den Säcken befreit und liefen umher. Mit Hilfe des Bauhofes der Stadt Diepholz wurden die Hühner eingefangen und in Obhut genommen. Die toten Hühner in den Müllsäcken wurden vom Bauhof entsprechend entsorgt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Brandermittlungen

Am 03.09.2019, gegen 08.30 Uhr, kam es in der Grundschule Bruchhausen-Vilsen, Auf der Loge, zu einem kleineren Brand. Durch einen unbekannten Täter wurde eine Tischdecke in Brand gesetzt und ein Schreibtisch dadurch beschädigt. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell nicht möglich. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Verursacher laufen.

Sulingen - Festnahme nach Räuberischem Diebstahl

Dank des couragierten Einschreitens zweier Mitarbeiterinnen und der Unterstützung von zwei "Truckern" konnte heute Morgen ein Tatverdächtiger nach einem räuberischen Diebstahl festgenommen werden. Gegen kurz nach 10.00 Uhr nutzte der 32-jährige Mann aus Sulingen die kurzzeitige Abwesenheit der Kassiererin der Raststätte "Westpoint" an der Bundesstraße 61 und langte in die Kasse hinter dem Tresen. Die zurückkehrende Mitarbeiterin bemerkte die Tat und stellte den Mann zur Rede, dieser ergriff daraufhin die Flucht. Die Frau versuchte den Täter festzuhalten, dieser riss sich jedoch los, wobei sich die Frau leicht verletzte. Unter Mithilfe einer weiteren Mitarbeiterin und zwei herbeieilenden LKW-Fahrern konnte der Mann letztlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. In seiner Hosentasche fanden die Beamten die Beute und nahmen den stark alkoholisierten Mann mit auf die Wache. Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen und zur Ausnüchterung wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Gegen den 32-jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ein. Die Polizei spricht den beiden Mitarbeiterinnen und auch den "Truckern" ein ausdrückliches Lob für das couragierte und umsichtige Einschreiten und die gezeigte Zivilcourage aus.

