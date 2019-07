Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lenkräder gestohlen

Wegberg-Klinkum (ots)

Aus zwei Fahrzeugen, die an der Römerstraße sowie am Brunnenweg parkten, stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (16. Juli), 21 Uhr und Mittwoch (17. Juli), 20.45 Uhr, jeweils das Lenkrad. In einem Fall wurden auch Teile der Armatur ausgebaut und entwendet.

