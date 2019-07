Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Am Samstag, 13. Juli, stellte ein Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz an der Boschstraße, gegen 22.50 Uhr, ein brennendes Fahrzeug fest. In einer Ecke desselben Parkplatzes bemerkte er einen weißen Kleinwagen, an dem sich zwei männliche und eine weibliche Person aufhielten. Er informierte die Rettungskräfte über den Brand. Als das erste Fahrzeug der Feuerwehr eintraf, habe sich der weiße Kleinwagen mit den drei Personen ohne Licht einzuschalten in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entfernt. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, einen Pkw Fiat. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zur Klärung der Tat werden die Insassen des weißen Kleinwagens sowie andere Zeugen gesucht, die den weißen Pkw gesehen haben oder Angaben zum Brand machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

