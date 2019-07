POL-MR: Einbrecher verletzt sich und sucht das Weite;Nicht angeschnallt - Blutentnahme nach Kontrolle;Schiebetür ärgert Einbrecher;Biker auf Hinterrad unterwegs - Polizei sucht grüne Kawasaki;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf

Einbrecher verletzt sich und sucht das Weite

Marburg: Ein Unbekannter schlug zwischen Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr und Freitag, 26. Juli, 7.10 Uhr die Scheibe einer Schule in der Schützenstraße ein, ging dann aber nicht weiter vor. Wahrscheinlich hat sich der Täter bei seinem Vorgehen verletzt. Die Polizei sicherte am Tatort Blutspuren. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen rund um die Schule nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Nicht angeschnallt - Blutentnahme nach Kontrolle

Neustadt: Manchmal sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob ein Tag schön oder unschön endet. Am Sonntagnachmittag, 28. April fiel einer Polizeistreife ein 30 Jahre alter Autofahrer ins Auge, da er ohne Gurt unterwegs war. Bei der folgenden Kontrolle in der Innenstadt wirkte ersichtlich nervös. Schnell ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein aufgefundener Joint untermauerte den Verdacht. Nachdem ein Atemalkoholtest auch noch leicht positiv anschlug, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Schiebetür ärgert Einbrecher

Stadtallendorf: Vergeblich machte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag, 28. Juli an der Schiebetür eines Lebensmittelmarktes in der Niederkleiner Straße zu schaffen. Den erfolglosen Hebelversuchen folgten massive Tritte gegen die Tür. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen, denen in der Nacht vor dem Markt verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Corsa angefahren

Neustadt: Obwohl der Vorfall schon eine Zeit zurückliegt, erhofft sich die Polizei noch Hinweise von Zeugen. Ein Unbekannter fuhr bereits am Samstag, 6. Juli um 12 Uhr auf dem Parkplatz "Am Kaufmarkt" hinten links gegen einen schwarzen Opel Corsa und suchte das Weite. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Biker auf Hinterrad unterwegs - Polizei sucht grüne Kawasaki

Kirchhain/Landesstraße 3088: Die Bilder, die von einer Unfallbeteiligten beschrieben wurden, kennt man ja eigentlich nur aus Filmen. Nach einem Unfall am Dienstag, 23. Juli zwischen Kirchhain und Marburg, sucht die Polizei nach einem Motorradfahrer, der mit einer grünen Kawasaki unterwegs war. Der geschilderte Vorfall ereignete sich um 12.30 Uhr in Fahrtrichtung Marburg, kurz hinter dem Abzweig nach Kleinseelheim. Eine 41 Jahre Frau wollte mit ihrem Hyundai einen vorausfahrenden Lastwagen überholen. Eigenen Angaben zufolge hatte sie sich zuvor vergewissert, dass sich weder von hinten noch von vorne Fahrzeuge näherten. Bei dem Versuch auf die Gegenspur zu wechseln, überholte sie urplötzlich der unbekannte Biker und sie vernahm einen lauten Schlag. Der Motorradfahrer, der bei dem Manöver nur auf dem Hinterrad unterwegs war, kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen und fuhr in Richtung Marburg weiter. An dem Hyundai entstand vorne links (Außenspiegel und Motorhaube) ein Schaden von 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und/oder dem Biker machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

