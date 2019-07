Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rückwand der Einbauküche brennt;Keine Beute in Schule;"Und täglich grüßt das Murmeltier";Mutmaßliche Diebe auf Baustelle - Trio festgenommen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rückwand der Einbauküche brennt

Marburg: Auf etwa 5000 Euro beläuft sich der Schaden nach einem Brand am späten Donnerstagabend, 25. Juli in der Umgehungsstraße. Der Bewohner hörte gegen 23.55 Uhr einen Knall, sah den Brand an der Rückwand der Einbauküche und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die löschte die Flammen ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Keine Beute in Schule

Stadtallendorf: Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 24. Juli, 13 Uhr und Donnerstag, 25. Juli, 8.10 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Musikraum einer Schule in der Straße "Am Lohpfad". Das Abhängen eines Beamers scheiterte. Anschließend zogen die Einbrecher ohne Beute ab. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen rund um die Georg-Büchner-Schule nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

"Und täglich grüßt das Murmeltier" - Wieder ein Rollerfahrer ertappt

Stadtallendorf: Bis auf das Alter unterscheiden sich die Meldungen über Kontrollen im Ostkreis meist nicht wirklich. Am späten Mittwochabend, 25. Juli kontrollierten die Ordnungshüter einen 47-jährigen Rollerfahrer in der Kernstadt. Das Ergebnis: Alkohol- und Drogenvortest positiv, Fahrerlaubnis nicht vorhanden, Sicherstellung einer geringen Menge Haschisch. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte das Kleinkraftrad sicher. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Imbiss im Visier von Einbrechern

Lahntal-Goßfelden: In der Nacht auf Donnerstag, 25. Juli versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Döner-Imbiss in der Marburger Straße einzudringen. Die Hebelversuche am Hintereingang brachten allerdings nicht den gewünschten Erfolg. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Mutmaßliche Diebe auf Baustelle - Trio festgenommen

Kirchhain. Mit der vorläufigen Festnahme von zwei Männern und einer Frau endete am späten Donnerstagabend, 25. Juli das illegale Betreten einer Baustelle in der Doberluger Straße. Das Trio öffnete gegen 23.30 Uhr den Baustellenzaun und sammelte in einem Rohbau volle und leere Flaschen ein. Weiter kamen die Tatverdächtigen allerdings nicht mehr. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung beendete das Treiben der 27, 50 und 54 Jahre alten Verdächtigen. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell