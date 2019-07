Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hochsitz abgebrannt - Polizei sucht Zeugen;Bier und Radler gestohlen;Da kann die Polizei nicht wegschauen- Drogentest positiv - Blutentnahme folgt;Audi touchiert;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hochsitz abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Wehrshausen: Ein Hochsitz in der Feldgemarkung in Verlängerung der Straße "Auf`m Gebrande" brannte am Mittwochabend, 24. Juli gegen 22.45 Uhr komplett ab. Der Tatort liegt am Rande eines Wohngebietes. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugen, denen am Abend rund um den Brandort/in der Feldgemarkung verdächtigte Personen und /oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Bier und Radler gestohlen

Marburg: Der Abtransport der Beute aus einem Gebäude der Universität in Nähe der Lahn dürfte eigentlich nicht unbemerkt geblieben sein. Unbekannte drangen zwischen Dienstag, 9. Juli und Dienstag, 23. Juli gewaltsam in einen Lagerraum in der Bahnhofstraße ein und stahlen 15 volle Kästen Bier der Marke "Nörthen-Hardenberger" sowie acht Kisten Radler "Steinis". Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Diebe ihre Beute über mehrere Tage, also in Etappen, herausholten. Möglicherweise haben Zeugen die Diebe beim Abtransport/Verladen der Kisten beobachtet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Da kann die Polizei nicht wegschauen- Drogentest positiv - Blutentnahme folgt

Stadtallendorf: So kann man natürlich auch die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich ziehen. Die Ordnungshüter sahen den Rollerfahrer am Mittwochnachmittag, 24. Juli auf dem Radweg zwischen Kirchhain und Stadtallendorf in Höhe der Kleingartenanlage. Soweit ist das noch keine Zeile wert. Interessant wurde die Beobachtung durch den Umstand, dass der Biker während der Fahrt eine Dose Bier konsumierte. Natürlich folgte nun die Kontrolle des 45-jährigen Mannes. Der sich anschließende Atemalkoholtest schlug allerdings nur unwesentlich positiv an. Trotzdem musste der Rollerfahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, denn die Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen bestätigten sich wenig später durch einen Vortest auf der Polizeiwache. Der Ertappte, der zudem keine Fahrerlaubnis für den Roller besitzt, durfte nach den erforderlichen Maßnahmen die Dienststelle zu Fuß verlassen.

Audi touchiert

Wetter: Vor einem Wohnhaus in der Straße "Auf dem Höhlchen" touchierte ein Autofahrer beim Vorbeifahren die rechte Fahrzeugseite eines silberfarbenen Audi A6 Kombi. Der Gesamtschaden an dem geparkten Wagen beläuft sich auf 2500 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstag, 23. Juli, 20 Uhr und Mittwoch, 24. Juli, 14 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell