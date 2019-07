Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rundballen verloren, zwei Masten beschädigt- Polizei sucht Zeugen und Traktorfahrer;Autofahrer kracht gegen Mauer und haut ab;Unverantwortlich und gefährlich- Unbekannte lösen Schrauben an Pkw;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rundballen verloren, zwei Masten beschädigt- Polizei sucht Zeugen und Traktorfahrer

Neustadt: Gleich zwei Verkehrsmasten beschädigte ein bis dato Unbekannter am Dienstagabend, 23. Juli in der Straße "Am Schalkert". Der Unfallverursacher, der mit einem Traktor unterwegs war, fuhr um 20 Uhr in grobe Richtung Feldgemarkung Momberg. Dabei touchierte der Fahrer wahrscheinlich mit den geladenen Rundballen einen Verkehrsmast, der anschließend umknickte. Damit nicht genug: In Höhe der Brücke über die Wiera kam es zu einer zweiten Kollision mit einem Verkehrsmast. Hier verlor der Fahrer anschließend fünf Rundballen aus Stroh. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Der Gesamtschaden beträgt etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Autofahrer kracht gegen Mauer und haut ab

Biedenkopf-Kombach: Am Mittwoch, 24. Juli krachte ein Autofahrer kurz nach Mitternacht gegen die Steinmauer eines Anwesens und suchte anschließend das Weite. Der Unbekannte war um 1 Uhr auf der Kirchackerstraße unterwegs und wollte vermutlich nach links in die Steingartenstraße abbiegen. Dabei kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer aus Hohlblocksteinen. Danach fuhr der Unbekannte einfach in Richtung "Am Forsthaus" weiter. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Unverantwortlich und gefährlich- Unbekannte lösen Schrauben an Pkw

Marburg/Wohratal: Bereits am Sonntag, 21.Juli bemerkte die junge Frau bei der Nutzung ihres weißen VW UP ein "Ruckeln". Letztendlich kam das gefährliche und verantwortungslose Handeln der Unbekannten erst bei dem Werkstattbesuch zwei Tage später ans Tageslicht. Dort stellten die Fachleute den Verlust von drei der vier Schrauben am vorderen rechten Rad fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Tatzeit liegt zwischen Montag,15. Juli und Sonntag, 21. Juli. Als Tatort kommen die Halsdorfer Straße in Wohratal und die Frankfurter Straße in Marburg infrage. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Roller gestohlen

Marburg: Einen rot-gelb-schwarzen Roller Aprilla stahlen Unbekannte bereits zwischen Donnerstag, 18. Juli, 22 Uhr und Freitag, 19. Juli, 21 Uhr von einem Grundstück in der Straße "Roter Graben". Das mit einem Lenkradschloss gesicherte Zweirad hat noch einen Wert von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kleinbus aufgebrochen- Werkzeug gestohlen

Wetter: Am Obertor zerstörten Unbekannte zwischen Montag, 22. Juli, 17 Uhr und Dienstag, 23. Juli, 6.50 Uhr die Seitenscheibe eines Kleinbusses. Die Diebe öffneten danach die Schiebetür und stahlen aus dem Inneren eine Bohrmaschine und Stichsäge der Marke "Dewalt" sowie einen Akkuschrauber "Makita". Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

