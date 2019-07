Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Randalierer auf Dach- Nachtrag - Tatzeit fehlte;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Der Vorfall (siehe unten) ereignete sich zwischen Freitag, 19. Juli, 14 Uhr und Samstag, 20. Juli,12 Uhr. Um Beachtung wird gebeten.

Jürgen Schlick

Randalierer auf Dach

Wetter: Einen Schaden in Höhe von 1000 Euro hinterließen bis dato Unbekannte auf dem Flachdach des Hallenbades in der Schulstraße. Die Rowdys gelangten wahrscheinlich über eine Leiter auf das Dach, sprühten mehrere Graffitis an die Wände und beschädigten durch Tritte einen Blitzableiter sowie einen Sonnenkollektor. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell