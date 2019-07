Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher randalieren;Plastiktüte angesteckt;Unbekannter bricht Scheibenwischer ab;Hebelversuche scheitern;Scheibenwischer abgebrochen;Lack zerkratzt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher randalieren

Kirchhain: Über die Rückseite verschafften sich Unbekannte in der Straße "Am Bahnhof" gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 5. Juli und Samstagnachmittag, 20. Juli. Die Diebe stahlen eine Registrierkasse "Casio" sowie eine schwarze Aktentasche aus Leder. Der spätere Blick in die Kasse dürfte bei den Einbrechern Frust hinterlassen haben, denn im Innern befand sich nicht einmal Kleingeld. Zudem randalierten die Unbekannten in der Gaststätte und warfen diverse Schränke und andere Möbelstücke um. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Plastiktüte angesteckt

Cölbe/Feldgemarkung: Am Montag, 22. Juli entzündeten Unbekannte zwischen Mitternacht und 00.45 Uhr eine mit Kleidungsstücken gefüllte Plastiktüte in der Feldgemarkung in Nähe der Landesstraße 3089. Die Tüte stand an einem Baum, nicht weit entfernt von einem Strohballen und hätte unter Umständen einen Brand entfachen können. Daher leitete die Polizei nach dem Vorfall zwischen Cölbe und Bernsdorf ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr ein. Die eintreffende Polizeistreife "erstickte" die Flammen in der Plastiktüte mit einem Feuerlöscher. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unbekannter bricht Scheibenwischer ab

Marburg-Cappel: Beim Auffahren auf den Parkplatz des Tegut-Marktes in der Marburger Straße lief am Samstagabend, 20. Juli ein offensichtlich alkoholisierter Mann langsam vor dem Fahrzeug einer Frau entlang. Daraufhin entwickelte sich gegen 22 Uhr ein Streitgespräch zwischen beiden. Die Frau stellte ihren Audi danach auf dem Parkplatz ab und bemerkte kurze Zeit später bei der Rückkehr an das Fahrzeug einen abgerissenen Scheibenwischer. Zeugen beobachteten einen Mann, der mit einem roten T-Shirt und einer Dreiviertelhose bekleidet war, bei der Tatausführung. Wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Person um den "langsamen Fußgänger", der seine Wut an dem Wagen der Frau ausließ. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hebelversuche scheitern

Marburg: Mit einem Messer machte sich ein unbekannter Mann am Freitag, 19. Juli gegen 18.45 Uhr an einem Automaten in der öffentlichen Toilette am Pilgrimstein zu schaffen. Der Aufbruch scheiterte allerdings. Der mutmaßliche Täter trug einen roten Pulli und Shorts. Näheres ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Scheibenwischer abgebrochen

Marburg: In der Chemnitzer Straße brach ein Randalierer zwischen Donnerstag, 18. Juli, 22 Uhr und Freitag, 19. Juli, 7.35 Uhr den Scheibenwischer eines Toyota Aygo ab und verursachte einen Schaden von 150 Euro. Den Wischer entsorgte der Unbekannte anschließend in einem Gebüsch. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Lack zerkratzt

Marburg: Den Lack eines Opel Astra zerkratzten Unbekannte in der Nacht auf Montag, 22. Juli in der Straße "In der Badestube". Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Heller Pkw nach Unfall gesucht

Wetter: Nach einem Unfall, der sich bereits am Freitagnachmittag, 12. Juli ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen und dem mutmaßlichen Verursacher. Ein 75-Jähriger befuhr eigenen Angaben zufolge um 17 Uhr mit seinem VW Transporter die Bahnhofstraße und wollte dann nach rechts in die Schuppertsgasse abbiegen. An der Einmündung kam ihm aus Richtung Fuhrstraße (Baustellenbereich) ein heller Pkw entgegen und touchierte die Schiebetür des VW Transportes. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte, der mit einem hellen Pkw unterwegs war, einfach weiter. Der Schaden beträgt 500 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell