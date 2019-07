Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hebelversuche scheitern;Randalierer auf Dach;Audi aufgebrochen - Hoher Schaden;Lkw beschädigt;Fahrer landet leicht verletzt im Maisfeld;Diebe nehmen Anhänger ins Visier;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hebelversuche scheitern

Marburg-Cappel: Hebelversuche an der Tür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Marburger Straße scheiterten zwischen Samstag, 20. Juli, 17 Uhr und Montag, 22. Juli, 8 Uhr. Der erfolglose Einbrecher hinterließ einen geringen Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Randalierer auf Dach

Wetter: Einen Schaden in Höhe von 1000 Euro hinterließen bis dato Unbekannte auf dem Flachdach des Hallenbades in der Schulstraße. Die Rowdys gelangten wahrscheinlich über eine Leiter auf das Dach, sprühten mehrere Graffitis an die Wände und beschädigten durch Tritte einen Blitzableiter sowie einen Sonnenkollektor. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Audi aufgebrochen - Hoher Schaden

Kirchhain-Betziesdorf: Über eine Seitenscheibe verschaffte sich ein Dieb in der Nacht auf Dienstag, 23. Juli gewaltsam Zugang in das Innere eines weißen Audis. Der Unbekannte stahl gegen 4 Uhr eine gelbe Kinderhandtasche und machte sich aus dem Staub. Bei den Hebelarbeiten am Pkw verursachte der Täter einen Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Lkw beschädigt

Biedenkopf: Auf dem Parkplatz vor einer Firma in der Georg-Kramer-Straße machten sich Unbekannte zwischen Montag, 22. Juli, 12.30 Uhr und Dienstag, 23. Juli, 3.15 Uhr an einem abgestellten Lastwagen zu schaffen. Die Randalierer rissen einen Außenspiegel ab und sprühten Sekundenkleber in die Schlösser der Türen. Der Schaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Fahrer landet leicht verletzt im Maisfeld

Marburg-Schröck/ L3289: Ein 38 Jahre alter Skoda-Fahrer kam am Montagabend, 22. Juli gegen 21.30 Uhr in einer Kurve auf der Landestraße 3289 zwischen Schröck und Roßdorf nach rechts von der Straße ab und landete in einem Maisfeld. Der Mann klagte anschließend über Rückenschmerzen und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 1000 Euro.

Diebe nehmen Anhänger ins Visier

Biedenkopf/Eckelshausen- B 62: Der Anhänger eines Lkws weckte am Montag, 22. Juli zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr das Interesse von Dieben. Die Unbekannten schnitten auf dem Parkplatz Erlenmühle die beiden Druckluftschläuche sowie das Kabel für die Stromzufuhr durch und machten sich mit den erbeuteten Steckern auf und davon. Der Gesamtschaden beträgt etwa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Rowdys auf Schulgelände

Bad Endbach-Hartenrod: Auf dem Gelände einer Schule in der Straße "Am Loh" beschädigten Unbekannte zwischen Freitag, 19. Juli, 11 Uhr und Montag, 22. Juli, 9.30 Uhr an verschiedenen Gebäuden mehrere Fallrohre. Teilweise wurden sie aus der Verankerung gerissen, teilweise zerbrochen. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Führerschein sichergestellt

Neustadt: Am Montagnachmittag, 22. Juli zog die Polizei in der Kernstadt einen erheblich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Der Mann im mittleren Alter musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Randale am Kindergarten

Marburg-Cappel: Auf dem Gelände einer Kindertagesstätte im Teichweg randalierten Unbekannte zwischen Montag, 1. Juli und Montag, 22. Juli. Dabei beschädigten die Rowdys ein Zugangstor sowie Mobiliar im Hof des Anwesens. Der Schaden beträgt 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

