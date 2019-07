Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mehrere Tatvorwürfe - Polizei stellt Roller sicher;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mehrere Tatvorwürfe - Polizei stellt Roller sicher

Stadtallendorf: Ein angezeigter Ladendiebstahl am Dienstagmittag, 23. Juli zog turbulente Szenen in der Innenstadt und weitere Anzeigen nach sich. Eine Verkäuferin des Lebensmittelmarktes erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei veranlasste bei einem Mann eine Blutprobe und stellte einen Roller sicher. Aber der Reihe nach. Eine 27-Jährige betrat mit ihrem 50 Jahre alten Begleiter einen Lebensmittelmarkt in der Niederkleiner Straße. Laut Zeugenangaben steckte die Frau gegen 12.30 Uhr zwei Getränkedosen in den mitgeführten Rucksack und passierte die Kasse ohne zu zahlen. Der Begleiter saß zu diesem Zeitpunkt bereits wieder startklar auf seinem Roller vor dem Geschäft. Die Ertappte wurde mittlerweile von Angestellten angesprochen, wollte aber trotz Aufforderung den Rucksack nicht öffnen und es kam zu einem verbalen Streit. Die Verdächtige "übergab" nun den Rucksack durch einen Wurf an den Rollerfahrer, der allerdings sofort durch zwei weitere Zeugen festgehalten wurde, um eine mögliche Flucht zu verhindern. Der Biker hielt sich krampfhaft am Lenker fest und löste dabei die Kupplung seines Gefährts. Der Roller fuhr leicht an und touchierte eine Angestellte, die anschließend über Schmerzen am Bein klagte. Glücklicherweise traf nun die bereits alarmierte Streifenwagenbesatzung ein und nahm sich der Dinge an. Die beiden Dosen wurden tatsächlich im Rucksack aufgefunden und wechselten sofort wieder den Besitzer. Zudem veranlassten die Ordnungshüter bei dem stark alkoholisierten Biker eine Blutentnahme und stellten den Roller sicher. Der war nämlich nicht versichert. Ob das angebrachte Kennzeichen ursprünglich für den Roller ausgegeben war, wird derzeit noch geklärt. Das "Pärchen" wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Fazit aus Sicht der Polizei: Viel Arbeit wegen zwei Getränkedosen im Wert von knapp 2.30 Euro. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

Jürgen Schlick

