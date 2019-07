Polizei Gütersloh

POL-GT: LKW mit Anhänger reißt Brückengeländer ab - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Mittwochmittag (24.07., 12.15 Uhr) befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW mit Anhänger die Fuggerstraße und bog hier nach rechts in die Schäferstraße ein. Dabei riss der Anhänger das Gelände einer dortigen Brücke um, und zwar so, dass der Anhänger "hochgehebelt" wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Lkw und der Anhänger hatten eine rote Plane, die mit einem weißen Schriftzug versehen war, der mit dem Buchstaben C oder G begann.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem LKW mit Anhänger machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen

