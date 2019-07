Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Büroräume

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - In der Nacht zu Mittwoch (24.07.) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe zu Büroräume, die sich in einer Halle an der Röntgenstraße befindet, ein und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. Hier stahlen die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

