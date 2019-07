Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrerin verletzt - Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Am Dienstagabend (23.07., 20.30 Uhr) ereignete sich in an der Einmündung Lindenstraße / An der Dicken Linde ein Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Opel Corsa Fahrer befuhr die Straße An der Dicken Linde und beabsichtigte weiter auf die Lindenstraße zu fahren. Dabei touchierte er die 63-jährige Pedelec-Fahrerin. An dem Pedelec entstand Sachschaden.

Anschließend fuhr der unbekannte Autofahrer weiter, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Aufgrund des Schadens an dem Pedelec kann davon ausgegangen werden, dass an dem Opel Corsa des Fahrers ebenfalls ein leichter Sachschaden an der vorderen linken Seite entstanden ist.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Opel Corsa geben? Höchstwahrscheinlich hatte der Opel Corsa eine Gütersloher Zulassung.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

