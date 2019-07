Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines bestellten Ackers

Winnweiler-Langmeil (ots)

Am 24.04.2019 gegen 18.30 Uhr geriet bei Feldarbeiten mit einem Mähdrescher ein bestellter Acker auf einer Fläche von ca. 5000 Quadratmetern in Brand. Der Acker befindet sich neben der Landstraße 401, in Höhe der Ortschaft Winnweiler-Langmeil. Durch den Einsatz von insgesamt 10 Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Am Mähdrescher selbst entstand kein Schaden; es verbrannte lediglich Getreide im Wert von ca. 1000 Euro.

