Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ein Leichtverletzter, zwei Totalschäden und diverses Sonstiges

Grumbach (ots)

Einen Verletzten und zwei total beschädigte PKW waren unter anderem die Folgen eines Verkehrsunfalles vom Dienstagmorgen. Mit seinem PKW VW wollte ein 77-jähriger Mann aus der Ortslage über die Straße "Im Grund" kommend, nach links auf die B 270 in Richtung Lauterecken einbiegen. Hierbei übersah er den BMW eines 57-jährigen Verkehrsteilnehmers, der in Richtung Idar-Oberstein fuhr. Der 77-Jährige erlitt Verletzungen am Arm. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 12.000 Euro geschätzt. Auslaufende Betriebsstoffe mussten aufgenommen werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren der Landesbetrieb Mobilität und die Feuerwehren aus Lauterecken, Grumbach sowie Herren-Sulzbach (mit 25 Kräften) im Einsatz. Die Bundesstraße war für 60 Minuten voll gesperrt.

