Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger auf der Autobahn leistet Widerstand

BAB 6, Enkenbach Alsenborn (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Auto bei Enkenbach-Alsenborn in Richtung Mannheim unterwegs war und teilte mit, dass eine Person im Bereich der Auffahrt in Richtung Autobahn laufen würde. Die sofort hinzugezogene Streife der Autobahnpolizei, stelle im Abfahrtsbereich eine männliche Person fest. Auf Frage, weshalb er im Auffahrtsbereich der BAB herumlaufen würde, reagierte der Mann direkt aggressiv, beschimpfte die Polizisten und drohte mit geballten Fäusten. Beim Versuch den Mann zu beruhigen, schlug dieser unvermittelt auf einen der Beamten ein. Der Schläger, konnte trotz heftiger Gegenwehr überwältigt und festgenommen werden. Glücklicherweise wurden die Beamten bei der Auseinandersetzung nicht verletzt. Ermittlungen ergaben, dass er bereits mehrfach wegen seiner psychischen Erkrankung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Er wurde der Psychiatrie des Westpfalzklinikums zugeführt. Gegen den 31-jährigen werden Strafverfahren wegen Widerstand und Körperverletzung eingeleitet.

