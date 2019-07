Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ruppertsecken (Donnersbergkreis) - Brand einer Scheune

Am Dienstagmittag gegen 14:30 Uhr entstand aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einer Scheune. Der Brand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, die mit 50 bis 60 Kräften im Einsatz sind, unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohngebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Schadenshöhe wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Kriminal - und die Schutzpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. An dem Einsatz waren die Feuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst beteiligt.

