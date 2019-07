Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch

Pfeffelbach (ots)

In der Zeit vom 20.07.19 bis 21.07.19 versuchten bislang unbekannte Personen über die Rückseite eines Anwesens in der Fröhwaldstraße widerrechtlich in dieses einzudringen. Da es sich um einen elektrischen Rollladen handelte, blockierte der Motor und das Hochdrücken scheiterte.

