Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit E-Bike gestürzt

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Ein 53-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit seinem E-Bike in der Hauptstraße gestürzt. Hierbei zog er sich Verletzungen an der linken Schulter zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Rad wurde von der Polizeistreife zum Wohnanwesen des Verletzten gebracht. Der Unfall ereignete sich als der Biker vom Gehweg auf die Straße und wieder zurück wechseln wollte. Er blieb am Bordstein hängen. Solche "Fahrmanöver" müssen insbesondere auch bei vorhandener Motorunterstützung stets sehr bewusst und vorsichtig vorgenommen werden.

