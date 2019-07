Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Holzvollernter

Bild-Infos

Download

Rockenhausen (ots)

Am Dienstag gegen 17:40 Uhr haben mehrere Personen mitgeteilt, dass es in einem Waldstück zwischen der Kupferberg- und der Kronbuchenhütte brennen würde. Der Brand in der Gemarkung "Grohes Rondell" konnte durch die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, die mit rund 50 Kräften im Einsatz sind, unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache konnte durch die Polizei zügig ermittelt werden. Ein Holzvollernter geriet nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aufgrund Überhitzung in Vollbrand. Zerstört wurde auch ein umliegender Fichtenhain. Die Schadenshöhe liegt bei rund 75.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell