Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Zigarettenautomaten gescheitert

Gonbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 01:30 Uhr, scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, einen in der Hauptstraße an einer Grundstücksmauer befestigten Zigarettenautomaten von der Wand zu hebeln. Durch den dabei verursachten Krach wurde eine Anwohnerin auf sie aufmerksam, so dass sie aus Angst entdeckt zu werden von ihrem Vorhaben abließen. Bei den beiden Tätern handelte es sich um zwei dunkel gekleidete männliche Personen, einer circa 185 cm groß und kräftig, der andere etwas kleiner und schlank. Diese flüchteten mit einem schwarzen Kleinwagen ohne Licht in Richtung Münchweiler. Der Bereich der hinteren Stoßstange sei mit einer aus dem Kofferraum hängenden, hellen Decke verdeckt gewesen, so dass kein Kennzeichen abgelesen werden konnte.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

