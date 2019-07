Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Überfall mit Messer - Tatverdächtiger festgenommen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Überfall mit Messer - Tatverdächtiger festgenommen

Marburg: Am Donnerstagnachmittag, 25. Juli, 16.10 Uhr betrat ein junger Mann eine Bäckerei in der Bahnhofstraße, bedrohte in der Folgezeit eine Angestellte mit einem großen Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit der geringen Beute zu Fuß. Im Rahmen der der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei einen 28-jährigen Deutschen zeitnah in der Innenstadt in Nähe des Kinos vorläufig fest und stellte das mutmaßliche Raubgut sicher. Die 42 Jahre alte Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Festgenommene ist etwa 180 cm groß, schlank und war mit einer kurzen, karierten Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet. Nach dem Vorfall in der Bahnhofstraße flüchtete er zunächst in grobe Richtung Hauptbahnhof. Die Ermittler prüfen derzeit, ob der Mann auch vor einem Vorfall am frühen Nachmittag in der Elisabethstraße verantwortlich ist. Dort bedrohte ein Unbekannter gegen 13.50 Uhr die Angestellte eines Drogerie- Marktes mit einem größeren Messer. Die Ermittlungen zu beiden Vorfällen dauern an. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wem ist die beschriebene Person kurz vor oder nach dem Überfall in der Bahnhofstraße aufgefallen? Zeugen setzen sich bitte mit dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell