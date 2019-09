Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Schwer Verletzter Mann gefunden, Polizei sucht dringend Zeugen!

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 20.45 Uhr fand ein Passant einen 46-jährigen Mann im Rheinweg, Ecke Hofstraße in Richtung Rohrhofer See.

Der 46-Jährige lag regungslos auf einem Skatboard auf der Fahrbahn und hatte augenscheinlich Kopfverletzungen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen in nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Bei dem aufgefunden Skateboard handelt es sich um ein mit Elektromotor betriebenes Skateboard mit Fernbedienung.

Da es bislang keine Hinweis gibt, wie es zu dem Unfall kam und ob andere Verkehrsteilnehmer daran beteiligt waren, sucht die Polizei Mannheim-Neckarau nun Zeugen. Diese mögen sich unter 0621 833970 melden.

