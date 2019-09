Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim/ Biblis/Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Biblis

Heidelberg-Neuenheim/ Biblis/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 54-jährige Michael Emil B. wurde zuletzt am Freitag, 13.09.2019 in Heidelberg-Neuenheim gesehen und ist seither verschwunden. Da er am 13.09.2019 nicht zu einem vereinbarten Termin in einem Klinikum erschien, wurde Vermisstenanzeige gestellt.

Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Aufenthalt des 54-Jährigen bereits aufgenommen und Maßnahmen getroffen, die bislang jedoch nicht zum Auffinden des Vermissten führten.

Michael Emil B. wird wie folgt beschrieben:

180 cm, kräftig, 65 kg, hagere Figur, Glatze, teilweise Brillenträger, europäisches Aussehen. Er trug zuletzt eine dunkelblaue Jeans, hellblaues T-Shirt, dunkelblaue Fleecejacke, dunkelblaue Schuhe, olivgrüne Jacke.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich der Vermisste aufgrund einer Desorientiertheit in einer hilflosen Lage befinden. Es besteht eine Eigengefährdung und somit eine Gefahr für Leib und Leben.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 54-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



