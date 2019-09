Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis

B 535/ Rollerfahrer alleinbeteiligt gestürzt

schwer verletzt

Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Der 66-jährige befuhr gegen 16.00 Uhr mit seinem 125-er Roller die Zufahrt zur B 535 von Schwetzingen-Mitte kommend in Richtung Mannheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der dortigen Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Anschließend prallte er gegen einen Pfosten, wodurch er schwer verletzt wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Der 66-jährige wurde in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert und sein Roller mit leichten Beschädigungen abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500,- Euro. Die Unfallaufnahme dauerte bis gegen 17.30 Uhr an. Während dieser Zeit war die Zufahrt zur B 535 voll gesperrt. Es kam zu keinen Beeinträchtigungen. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Tel. 0621/1744045.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell