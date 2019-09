Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau

mehrere leicht verletzte Personen nach Küchenbrand

Mannheim (ots)

Vermutlich war ein technischer Defekt an einem Elektrogerät Auslösr für einen Küchenbrand am Freitagabend im Karlsberger Weg. Der Brand brach gegen 20.15 Uhr in der Wohnung im 1. OG des Mehrfamilienhausesaus, konnte aber durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die beiden Besitzer der Wohnung kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere acht Anwohner wurden ebenfalls wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 15.0000,- Euro geschätzt.

