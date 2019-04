Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räder abmontiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagabend (13.04.2019) und Sonntagmorgen (14.04.2019) auf dem Abstellplatz eines Autohauses an der Heilbronner Straße an zwei abgestellten Autos die Räder abmontiert und gestohlen. Die Unbekannten drückten zwischen 18.00 Uhr und 09.00 Uhr zunächst die Schranke des Abstellplatzes auf. Sie bockten zwei Fahrzeuge auf Pflastersteine auf und montierten die Räder ab. An einem der aufgebockten Fahrzeuge brach der Schweller im Bereich des darunter stehenden Pflastersteins, sodass das Fahrzeug mit der Front auf den Asphalt aufschlug. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

