Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei stoppt offenbar betrunkenen Autofahrer - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Samstagnachmittag (13.04.2019) einen 27 Jahre alten Mann gestoppt, der offenbar betrunken mit seinem Audi in Bad Cannstatt unterwegs war. Gegen 17.10 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter auf einem Motorrad den Audi des 27-Jährigen, der die Mercedesstraße in Richtung Benzstraße fuhr. Dabei fiel der Fahrer insbesondere durch lautes Grölen aus dem fahrenden Auto auf. Als der Beamte dem Autofahrer folgte, sah er, wie dieser im Baustellenbereich der Benzstraße auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommender VW Passat musste hierauf anhalten. Kurze Zeit später stoppte der Beamte den Fahrer. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung des 27-jährigen Fahrers. Nach einer Blutentnahme beschlagnahmten die Beamten Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des Mannes. Da der 27-Jährige die einschreitenden Beamten im Laufe der Kontrolle beleidigte, wurde gegen ihn ein zusätzliches Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

