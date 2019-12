Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Senioren die Portemonnaies gestohlen:

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

Einer 80jährigen Seniorin wurde am Dienstag zwischen 12.00 bis 13.00 Uhr während des Einkaufens in einem Supermarkt an der Neumarktstraße in Obernkirchen die Geldbörse aus der Tasche entwendet. Die Obernkichenerin hatte die Umhängetasche mit geschlossenem Reißverschluss am Einkaufswagen hängen. Neben dem Bargeld befanden sich eine EC-Karte, die Krankenkassenkarte und der Personalausweis in dem gestohlenen Portemonnaie.

Ähnlich erging es gestern um ca. 11.00 Uhr einem 91jährigen Rentner aus Bückeburg, dem in Bückeburg in einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße die Geldbörse aus der Jackentasche unbemerkt entwendet werden konnte. Auch hier sind wichtige Ausweisdokumente neben dem Bargeld abhandengekommen.

