Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW gestohlen

Hildesheim (ots)

Unbekannter Täter entwendete in dem Tatzeitraum zwischen dem 03.10.2019, 20:00 Uhr und dem 04.10.2019 04:45 Uhr einen Toyota Land Cruiser vom Hof im Holthusenring in Diekholzen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben über die genaue Vorgehensweise des Diebstahls gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den schwarzen Toyota mit dem Kennzeichen HI-FF 64 seit gestern (03. Oktober) gesehen oder kann Angaben zu dessen Verbleib machen? Hinweise die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

