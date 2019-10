Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Brand einer Heizungsanlage eines Einfamilienhauses in Gronau

Hildesheim (ots)

(bue) Am 02.10.2019 wird der Feuerwehr gegen 16:50 Uhr der Brand einer Heizungsanlage im Keller eines Einfamilienhauses in der Südstraße in Gronau gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich bereits keine Personen mehr im Gebäude. Der Brand wird durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gronau gelöscht. Personen werden durch den Brand nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die genaue Höhe der Schadenssumme steht bislang noch nicht fest. Die Südstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

