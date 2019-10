Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz EDEKA in Holle

Hildesheim (ots)

Holle: Am Mittwoch, dem 02.10.2019, in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr, stellte die Geschädigte ihren Pkw, einen blauen Volv,o im vorderen rechten Parkplatzbereich des EDEKA-Marktes in der Marktstraße in Holle vorwärts in einer Parkbucht ab, um einkaufen zu gehen. Als die Geschädigte zur besagten Zeit zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie an der hinteren Stoßstange im linken bis mittig liegenden Bereich eine Beschädigung fest. Dort ist die Stoßstange eingedellt. Ein Verursacher gibt sich vor Ort nicht zu erkennen, sodaß dieser eine Verkehrsunfallflucht begangen hat. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, melde sich Bitte bei dem Polizeikommisssariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

