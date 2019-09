Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Unbekannter belästigt 14-jähriges Mädchen, Zeugen gesucht!

Mannheim-Herzogenried (ots)

Am Sonntag gegen 22 Uhr lief eine 14-Jährige in der Gertrud-Bäumer-Straße. Hier traf sie in Höhe der Hausnummer 10 auf einen bislang unbekannten Täter, der seinen steifen Penis in der Hand hielt und an diesem herumspielte. Der Täter sah das Mädchen an, sprach jedoch Nichts.

Das Mädchen konnte vor dem Mann zu Fuß flüchten, währenddessen dieser ihr offenbar bis zu ein Anwesen in der Getrud-Bäumer-Straße folgte und anschließend in Richtung Herrmann-Hesse-Straße davonlief.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm, schlank, Jeans, schwarzer Pullover

Zeugen des Vorfalls und oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 zu melden.

