Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Rettungssanitäter mit Hammer heimtückisch angegriffen

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmittag gegen 16.20 Uhr hielt sich ein 27jähriger Rettungssanitäter des Malteser Hilfsdienstes an seinem Rettungswagen auf dem Vorplatz der Rettungswache in der Hermann-Leichtlin-Straße 13 in Karlsruhe auf. Dort näherte sich ihm von hinten ein unbekannter Mann, so das der Sanitäter diesen nicht sah. Unvermittelt schlug der Unbekannte mit einem Hammer, geschätzt ca. 100 - 200 Gramm schwer, auf den Kopf des Opfers. Durch den heimtückischen Angriff erlitt der Sanitäter eine klaffende Wunde hinter dem linken Ohr, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Nach der Tat entfernte sich der Mann wortlos von der Örtlichkeit. Die eingeleitete Fahndung verlief bisher ergebnislos. Die Tat geschah nach jetzigem Sachstand völlig grundlos, ein Motiv ist nicht bekannt. Täterbeschreibung: Mann, ca. 30 Jahre alt, normale Statur, mitteleuropäisches Aussehen, kurze, leicht gelockte, blonde Haare, bekleidet mit hellblauem T-Shirt und blauer Jeanshose. Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-West, Tel. 0721- 666 3611.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell