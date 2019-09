Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in der Mannheimer Straße Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg (ots)

In die im 1. OG gelegene Wohnung eines Anwesens in der Mannheimer Straße brachen in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter ein, durchsuchten Schubladen wie auch Schränke, verstopften Abflüsse und drehten letztlich das Wasser auf. In welcher Höhe Schaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Nach Angaben des Geschädigten ließen die Einbrecher ein Besteckset im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Hausbewohner nahmen gegen 4.30 Uhr laute Geräusche wahr. Ob es sich hierbei um die Tatzeit handelt, wird überprüft. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 (Polizeirevier Heidelberg-Süd) oder 0621/174-4444 (Kriminalpolizeidirektion Heidelberg) zu melden.

