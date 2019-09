Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Neckargemünder Polizei sucht Zeugen zu Vorfall vom Samstagabend Auto landete im Bachlauf - War der Wagen mit mehreren Personen besetzt ?

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend alarmierte ein Landwirt die Polizei, da mehrere Jugendliche mit einem Opel ohne Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit die Feldwege im Bereich Ammelwiesenhof befahren hatten. Dabei kamen sie von einem Weg ab, so dass der Wagen in den Bachlauf stürzte. Die Jugendlichen "baten" den Landwirt, das Auto mit seinem Traktor aus dem Bachlauf zu ziehen. Dies verneinte der Mann mit dem Hinweis, die Polizei zu verständigen.

Die Jugendlichen flüchteten unter Zurücklassung des TÜV-Berichts unverzüglich, das Auto zog der Landwirt nach Anweisung der zwischenzeitlich hinzugekommenen Streifenwagenbesatzung aus Neckargemünd aus dem Bachlauf. Unter den Jugendlichen befand sich ein Mädchen mit grünen Hotpants; näheres zu ihnen konnte der Mann nicht sagen. Ein Schaden entstand nicht. Der Opel wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Wie die bisherigen Ermittlungen der Neckargemünder Beamten ergaben, wurde das Auto vor wenigen Tagen an einen Bammentaler, der jedoch noch nicht angetroffen bzw. gehört werden konnte, verkauft.

Zeugen, die am Samstagabend gegen 19.20 Uhr auf die Jugendlichen in dem Fahrzeug ohne Kennzeichen evtl. aufmerksam wurden und Hinweise zu deren Aufenthalten geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

