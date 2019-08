Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Fahranfänger fährt gegen Schild

Am frühen Freitag fand in Gerstetten ein Passant einen 18-Jährigen schlafend hinter dem Steuer.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der mutmaßliche Fahrer gegen 3.30 Uhr aus Richtung Wasserstraße in der Friedrichstraße unterwegs. Dort sei er mit einem BMW über einen hohen Randstein gegen ein Schild gefahren. Ein Passant habe ihn schlafend im Auto angetroffen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er auch Blutproben abgeben musste. Deren Entnahme hatte die Staatsanwaltschaft zuvor angeordnet. Die Polizei (Tel. 07335/96260) stellte den BMW sicher. Die Ermittlungen dauern an. Am Auto entstanden rund 3.000 Euro und am Schild etwa 200 Euro Schaden.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

+++1594305

Holger Fink, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell