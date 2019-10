Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hep): Am Donnerstag, den 03.10.2019, wurde im Zeitraum von 11:00 bis 14:00 Uhr, der Pkw VW Polo einer Geschädigten aus Neustadt a. Rbge. in der Straße An der Peesel, im Bereich der dortigen Salze-Klinik durch einen bisher unbekannten Verursacher beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw beschädigt. Bei der Rückkehr zu ihrem Pkw habe sie Kratzer im Bereich der Stoßstange vorne links festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden.

