Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallzeugen zu Verkehrsunfallfluchten gesucht

Bückeburg

Vergangenen Freitag (29.11.) ist gg. 19.35 Uhr ein Pkw in Bückeburg vom Unterwallweg kommend in die Scharnhorststraße eingefahren und fuhr in zwei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge.

Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort und richtete an den beschädigten Pkw Toyota und VW erheblichen Sachschäden an.

Die Unfallermittler konnten am Unfallort Fahrzeugteile sicherstellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem dunkelblauen Pkw Kombi, sehr wahrscheinlich vom Typ BMW, stammen.

Am Samstag (30.11.) kam es auf der Scheier Straße in Bückeburg zu einer Berührung zwischen einem fahrenden und einem geparkten Pkw.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr gg. 16.30 Uhr ein silberner Pkw Renault Clio, neueres Baujahr, die Scheier Straße in Richtung Bückeburg Ortsmitte und beschädigte einen geparkten Pkw am Außenspiegel. Der verursachende Pkw Renault wurde von einer Frau im Alter von 40-50 Jahren mit dunkleren Haaren gefahren.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg