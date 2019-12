Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W./Osnabrück: Nissan Micra wurde wieder aufgefunden

Hagen a.T.W. (ots)

Wie in der vergangenen Woche berichtet, hatte eine ältere Dame aus Hagen vergessen, wo sie Ende August ihren schwarzen Nissan Micra abgestellt hatte. Der Wagen wurden nun am Samstagmorgen in Osnabrück aufgefunden. Ein aufmerksamer Hinweisgeber hatte den Kleinwagen am Samstagmorgen im Lieneschweg bemerkt und sich an den Bericht in der Zeitung erinnert. Das Auto befindet sich nun wieder bei der Eigentümerin.

